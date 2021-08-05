Эксперты СКО назвали даты старта уборочной кампании

Сырымбет Есенгалиев, директор ТОО «Баянтай», Айыртауский район:



— Влаги не было, даже минимума осадков. За 20 центнеров с га — это хороший показатель для этого года. Сегодня убираем горох, ожидаемого урожая он не дает, 5 центнеров с га и то вырос. Он влаголюбивый, поэтому ему сложнее было вырасти.



Специалисты областной сельскохозяйственной опытной станции объяснили, что летняя засуха в северном регионе с каждым годом становится все более выраженной. Дело в перестройке среднемноголетних погодно-климатических условий.

Олег Соловьёв, заместитель директора по науке ТОО «СК сельскохозяйственная опытная станция», Аккайынский район:



— Традиционная картина по нашей области: северная часть район Магжана Жумабаева, Есильский, Кызылжарский, центр Тайыншинский и Аккайынский она более была увлажненная. А те районны, как Айыртауский, Акжарский, Уалихановский, они к более засушливой части относились.



В этом году все с точностью наоборот. Юго-востоку области досталось больше всего осадков. А вот лидеры по урожайности прошлых лет в этом году серьезно рискуют сдать позиции.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:



— Хуже всего из-за нехватки влаги и несоблюдения агротехнологий дела обстоят в районах им. Г.Мусрепова, Тимирязевском и Айыртауском. В последнем 6 тысячи га, отведенных под сельскохозяйственные культуры, повредил град. 2 тысячи гектаров, на которых росли самые разные культуры, частички льда, уничтожили полностью.



Уничтожить посевы могут и болезни. Из-за нехватки влаги в почве вероятность их появления увеличивается. Свести риски появления белой ржавчины, например, которая любит питаться молодыми частями растений, можно с помощью обработки фунгицидами. Хозяйства области, участвующие в «гонке за урожай» ее провели, некоторые из них сейчас в больших дозах вносят минеральные удобрения. Другой вопрос, когда большинство «работников полей» смогут приступить к уборочной кампании.

Олег Соловьёв, заместитель директора по науке ТОО «СК сельскохозяйственная опытная станция», Аккайынский район:



— Посевы с 10 по 15 мая, т.е. более ранние, они сейчас находятся в фазе клейкообразной и молочной спелости. Они практически созрели и готовы к скашиванию. Думаю, к числу 10 начнется скашивание и уборка. А посевы, начиная с 20-го по 25 мая, они находится в фазе формирования зерна.



Логично, что в их случае с уборкой спешить не нужно. В числе первых культур традиционно с полей исчезнут лен и рапс, но не подсолнечник и соя, который относительно недавно начали цвести. Предварительный вывод местные ученые сделали и по классовости пшеницы. Благодаря кратковременным дождям и изобилию тепла, клейковины и белка в ней будет предостаточно. Поэтому урожай зерна должен быть качественным.

Дарья Пышмынцева