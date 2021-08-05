В СКО за неделю заболеваемость КВИ увеличилась в 1,2 раза

В Казахстане по данным на 4 августа вакцинированы 5,4 млн человек, это 29% населения. Для сравнения, Канада привила 72% граждан, Великобритания — 69%, Италия — 64%. Испанцы вакцинируются ударными темпами — по 500 тысяч человек в сутки, итого 68%.

Айма Сагындыкова, руководитель управления стационарной и стационарозамещающей помощи Министерства здравоохранения РК:



— По состоянию на 4 августа текущего года, в стране развёрнуты 52 803 инфекционных коек, занятость по республике составляет 56%. По сравнению с июлем количество задействованных медицинских организаций увеличилось с 326 до 339, увеличилась на 10 000 коек. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 4795, заняты 46%.



Ситуация не такая, как в 2020-м. Если в прошлом году у нас были связаны руки, то сегодня covid-19 вошел в список заболеваний, которые можно предотвратить. В нашем регионе прошли полный курс вакцинации порядка 154 тысяч человек. Первый компонент получили свыше 200 тысяч граждан. Однако, это не значит, что те, кто прошел процедуру иммунизации, не будут заражены коронавирусом. Специалисты утверждают, что вакцина защищает от тяжелой формы вируса и смерти. По статистике, 99% заболевших — не вакцинированные.

— Вакцинация предотвращает заболевание. Если, не дай бог, заболеешь, но в более легкой форме. Какие-то ответы силы организма вырабатывает и мы можем противостоять болезни.



— Если это принудительная, то отрицательно. У каждого человека должно быть право выбора.



— Положительно отношусь. Потому что я считаю, что это нас обезопасит. Наших близких самое главное. Не все же могут поставить по каким-то причинам, к сожалению. Могут сами заразиться и других заразить.



— Вторая вакцина быстро прошла. Мы только что ее сделали. А вот первую пришлось 6 часов ждать. Есть мифы, что он магнитится. Так что нужно будет проверить. А вообще, как по мне, лучше побыстрее провакцинироваться и потом маски не носить.



По состоянию на 4 августа в регионе 725 пациентов находится в инфекционных стационарах, 372 человека в кислородозависимом состоянии. А 43 — в реанимации.

Меруерт Атамбаева, руководитель отдела департамента санитарно- эпидемиологического контроля СКО:



— Всего за последние 7 дней зарегистрировано 1054 инфицированных КВИ, установлено 1716 контактных лиц, из них 408 человек имеют прививочный статус против КВИ, данные лица на домашний карантин не направлены, лабораторные исследования ПЦР не проводятся, находятся под медицинским наблюдением, никто из них не заболел. Это является очевидным плюсом вакцинации».



За последнюю неделю рост заболеваемости увеличился в 1,2 раза. Это связано с циркуляцией «дельта» штамма по стране, а также со снижением дисциплины населения по соблюдению карантинных мер. И в связи с этим в своем обращении в facebook президент областного филиала «Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев предложил создать Гражданский штаб по продвижению вакцинации. Его обращение носит название: «Кризис, который разгорается прямо сейчас». Там же он пишет, цитирую: «Развитый мир начинает снимать маски и ограничения, несмотря на дельта-штамм. В этих странах смертность от коронавируса начинает носить единичный характер».

Диана Салихова