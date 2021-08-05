В РК проходит августовская конференция

Инновационные кабинеты, развивающая среда. В яслях-саду «Алтын бесік» 7 крупных зон для раскрытия потенциала детей. Есть команда юных велосипедистов, теплицы с капельным орошением, кабинеты аква- и гидропоники, а ещё Монтессори и робототехники. Но открыть секции недостаточно, нужно, чтобы в них работали профессионалы, говорит заведующая яслями-садом.

Мадина Дарбаева, заведующая яслями-садом «Алтын бесік»:



— Для того чтобы достичь таких результатов, повышают знания на курсах повышения квалификации, самостоятельно изучают. Мы выезжаем на всевозможные конкурсы детского творчества, выступаем на роботехнических олимпах. Наши дети завоевали 2 гранта по «зелёной» экономике. Условий для детей море. Я думаю, что они педагогами успешно используются.



Такой подход получил одобрение коллег на августовской конференции. Непрерывное профессиональное развитие педагогов — главная тема работы 1 секции. Для этого в Казахстане созданы все условия, отмечают спикеры, ссылаясь на отчёт «ЮНЕСКО». Но всё же есть проблема: не все педагоги страны правильно понимают что значит постоянное профразвитие.

Алма Мурзалинова, директор НЦПК «Орлеу» по СКО:



— Но проблема заключается в том, что иногда педагог ограничивает профессиональное развитие и считает, что оно определяется количеством отличников в классе, учебных пособий, которые он написал, или количеством подготовленных призёров олимпиад.

Сейчас воспитатель, учитель и преподаватель должны не только хорошо знать свою дисциплину, но и внедрять современные подходы и инновации в учебный процесс. И здесь никак не обойтись без сотрудничества учебных заведений и местных властей. От последних ждут помощи с оснащением и оборудованием. Говорили на конференции и о базовых навыках, которыми сейчас должен владеть педагог. В их числе знание минимум трёх языков, владение элементарными IT-технологиями, ораторское мастерство и даже умение грамотно вести социальные сети.

Айгерим Мукашева