В Петропавловске стартовал ежегодный конкурс «Лучший двор»

Во дворе дома номер 23 по ул.Сутюшева, чистота и порядок. У подъездов, как и на дорожках, ведущих к ним, нет окурков и прочего бытового мусора. Он собран в специально отведенной для этого зоне. Здесь 5 стандартных контейнеров, а рядом с ними еще два желтых, предназначенных для вторичного сырья.

Валентина Гидюк, председатель КСК «Маяк»:



— В 2020 году мы заключили договор с ТОО «Радуга», который собирает крупногабаритный мусор. Хотя времени прошло немного, но помощь большая, порядок во дворе появился, потому что кидали коробки и бутылки в общие контейнеры переполнялись, все это падало вниз.



В некоторых дворах в них попадало, что попало, включая бытовые отходы, поэтому желтые контейнеры из них исчезли. Вывозом вторичного сырья в Петропавловске, Бесколе и Петерфельде занимается ТОО «Рим-КазАгро». Менеджер компании часто беседует с североказахстанцами и объясняет им, что делить мусор совсем не сложно.

Азамат Жумагул, менеджер ТОО «Рим-КазАгро»:



— Самое важное на кухне установить либо несколько ведер для пищевых отходов и для вторсырья, либо ведро для пищевых отходов и полиэтиленовый пакет для перерабатываемых отходов. Это бутылки, их можно сжимать ложить в этот пакет, алюминиевые банки, какие-то картонные коробочки, макулатура.



Контейнеры для вторсырья есть в 95% городских дворов. Для их жильцов в Петропавловске проведут ежегодный конкурс.

Виталий Шеминг, заместитель председателя ОО «Green help»:



— Дворы, собравшие большее количество мусора, мы и наградим. Награждать мы будем не для галочки, а именно тем, что нужно самим дворам, председателям КСК. То, что пригодиться в их работе.

За звание лучшего и самого чистого поборются 5 дворов. Итоги конкурса подведут через месяц.

Дарья Пышмынцева