Преступления в отношение детей расследуют полицейские СКО

Сразу несколько преступлений в отношении несовершеннолетних с разницей в один день. Их сейчас расследуют стражи порядка областного центра, сообщает пресс-служба ведомства. За последнюю неделю в Петропавловске они зарегистрировали два факта совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних детей в возрасте 9 и 13 лет.

В таком преступлении подозревается ранее судимый горожанин. Полицейские задержали его 3 августа. Сейчас петропавловец находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие по этому и другому делу. 4 августа полицейским снова поступило заявление о похожем преступлении. Подозреваемого, который имеет к нему отношение, нашли и поместили под стражу.

Петр Климов, начальник управления криминальной полиции по СКО:



— Данные преступления были совершены в дневное время суток в отношение несовершеннолетних девочек. Данные факты совершены в разных частях города, более подробная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.

Дарья Пышмынцева