Подготовка школ к новому учебному году

Средняя школа №5 открыла свои двери для детей в 1968 году. И это ее первый капитальный ремонт системы отопления. Проблем не возникло, но система давно ждала обновления. «Даже иголочка не могла пройти в трубу, настолько она забилась», — говорит директор учебного заведения.

Ирина Ельцова, директор средней школы №5:



— В текущем учебном году в летний период провели 2 капитальных ремонта. Первый — полная замена системы отопления. На сумму 24 млн 250 тыс. тенге. Данные работы проводились ТОО «Сантехцентр». Второй капитальный ремонт — это отмостки и цоколь здания. На сумму 7,5 млн тенге. Данные работы проводились ТОО «Зангар».

Средства выделили из республиканского бюджета, а также использовали подушевой бюджет школы. Общая площадь учебного заведения составляет 4076 квадратных метров. Работы начались 1 июня и планируют закончить 15 августа. Систему отопления уже отремонтировали. Школа полностью готова к зиме.

Ирина Ельцова, директор средней школы №5:



— На будущий год планируем провести капитальный ремонт по замене электрооборудования и электроснабжения школы. ПСД и экспертиза уже готовы.



Первого сентября 711 учеников войдут уже в обновленное учебное заведение.

Также в начале лета начался капитальный ремонт городской классической гимназии имени С.Шаймерденова. На данный момент здесь проводится замена электропроводки, это 17 тысяч квадратных метров.

Култай Муканова, директор городской классической гимназии им. С. Шаймерденова:



— Ремонт будет завершен в короткие сроки. В настоящее время ремонтные работы проводит кызылординское ТОО «Хемакасес». А сейчас в школе идет покраска и побелка. Школа будет полностью готова 1 сентября.



Ремонт в этом учебном заведении завершат в ближайшие дни. На эти цели из областного бюджета выделили более 48 миллионов тенге.

Диана Салихова