Единый день медиации отметили в Петропавловске

«Не против друг друга, а против проблемы!» — лозунг центра медиации и права СКО. Вот уже 5 лет он оказывает помощь в разрешении конфликтов разного рода. Методом медиативного соглашения обе стороны приходят к единому выводу и спор уходит на нет в досудебном порядке. «Решают вопросы на берегу», — говорит профессиональный медиатор Галина Пехотина.

Галина Пехотина, руководитель ОО «Северо-Казахстанский Центр Медиации и Права «Содружество»:



— Каждый год все больше людей, которые знают о медиации и прибегают к этому альтернативному способу разрешения конфликтов и споров, обеспечивающему, в первую очередь, доступность, равенство участников, конфиденциальность и, самое главное, при заключении медиативного соглашения люди сами берут ответственность за исполнение решений, которые были приняты ими. Они не были приняты ни судьями, ни прокурорами или каким-либо другим органом. Они сами решают, как выйти из конфликта.



За круглым столом рассмотрели вопросы развития медиации в регионе, подвели итоги за прошедшие 10 лет функционирования Закона «О медиации»

Алмас Файзулин, и.о. руководителя КГУ «Управление внутренней политики акимата СКО»:



— В первые годы действия Закона «О медиации» некоторые считали, что медиация не приживется в Казахстане, так как является сугубо западным явлением, но прошло 10 лет и мы видим, что развитие медиации в Казахстане реально, и она заслуживает пристального внимания со стороны общества и государства.



В ходе конференции спикеры поделились своим опытом с другими медиаторами региона посредством платформы ZOOM. Всего в нашей области функционирует 14 медиативных кабинетов, 13 из них находятся в районах. В общей сложности за полгода с помощью посредничества в Северном Казахстане до суда не дошли 217 конфликтов.

Гюзель Закария