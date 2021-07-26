Алексей Луценко стал 21-м в групповой гонке на Олимпийских играх в Токио

Спорт

16:56 26 Июля 2021

Алексей Луценко финишировал 21-ым в групповой гонке на Олимпийских играх в Токио и показал лучший результат среди казахстанских велогонщиков. Спортсмен преодолел 234 километра за 6 часов 11 минут и 46 секунд. Луценко потерял контакт с лидерами лишь за 20 км до финиша. Теперь ему предстоит выступить на индивидуальной гонке с раздельным стартом. Её протяженность — больше 44 км. Напомним, на Олимпиаде страну представляют 4 спортсмена нашей области. 30 июля защищать честь Казахстана будет легкоатлетка Ирина Эктова. В забеге на 400 км 2 августа поборется и Михаил Литвин. Уже через неделю на велогоночный трек выйдет Артём Захаров.

Жанель Бисенбаева

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