Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Есильском районе

На ярмарку сельхозпродукции завезли 60 тонн сена, 20 тонн кормов и 25 кубов дров. В этом году из-за засухи наблюдается дефицит кормовой травы, поэтому предприниматели подняли цену. У жителя Явленки Асхата Сагулова 20 овец и пара голов крупного рогатого скота. Говорит, найти корма по низким ценам сейчас практически невозможно. Надеется, что здесь закупит все необходимое.

Асхат Сагулов, житель с. Явленки, Есильский район:



— Пришел за кормами. Мои овцы сейчас на пастбище. Для подготовке к зиме мне нужно около 4 тонн сена. Сейчас стою в очереди.



В беседе с местными жителями глава региона заверил, что проблем с кормами не будет, также как и роста цен. Продукцию отпускают по прошлогодней стоимости.

Кумар Акасакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Я считаю, что надо продавать по прошлогодним ценам. Подсчитав потери всех крестьянских хозяйств, мы пришли к выводу, что тонну сена нужно продавать по 15 тысяч тенге. На одну голову крупного рогатого скота в зимний период уходит 1,5 тонны сена. Пай должен быть продан в соответствии с этой нормой.



Куб дров дороже прошлогоднего года на 500-700 тенге. По словам тех, кто занимается лесным хозяйством, это связано с повышением цен на топливо.

Валерий Соколовский, директор лесного хозяйства «Есильское»:



— Степная зона в районе — сёла Заградовка,Леонидовка, Корнеевка. Цена «играет», всё зависит, конечно, от расстояния вывозки.



Глава региона отметил необходимость стабилизации цен на топливо и взял вопрос на контроль. Также он подчеркнул, что в ближайшее время необходимо передать лесные массивы предпринимателям, которые производят различную продукцию из древесины. Долгожданные осадки все же пришли, а потому нехватки кормов быть не должно.



Кумар Акасакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— После уборочной кампании планируем помочь с кормами и аграриям Западно-Казахстанской области. Урожай должен быть не плохим, но результат узнаем после



Сельскохозяйственные ярмарки организуют и в других районах области.

Айгерим Мукашева