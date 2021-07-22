К.Аксакалов поручил рассмотреть персональную ответственность акимов некоторых районов

За полгода аграрии СК произвели продукции на 89 млрд тенге. Это на 15 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост в сельском хозяйстве составил 1,2%. Для этого потрудились все районы области, кроме Кызылжарского. Снижение объёмов достигло почти 16%. Всему виной птичий грипп.

Зиятден Молдаганапов, и.о. руководителя управления экономики СКО:



— С начала текущего года снижение по производству яиц составляло — 64,1%, но, хотел бы отметить, что есть положительная динамика. В целом по итогам 1 полугодия снижение составило 33%, в том числе в Кызылжарском районе, где произошел наибольший падеж от птичьего гриппа, отставание сократилось с 87,4% до 60,3%.



Сохранили структуру посевных площадей и курс на диверсификацию. Площадь масличных культур достигла млн га. Помимо этого, для импортозамещения на 10 тысячах га засеяли гречиху, в пять раз больше отвели под горох. Климатические условия этого года были непростыми. Агроспециалисты обследовали поля во всех районах. Вот что выяснили.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— 27,5% площадей по зерновым культурам находятся в хорошем состоянии, в удовлетворительном — 72,5%. По масличным: 24,3% — в хорошем состоянии, в удовлетворительном — 75,7%. Июльские дожди ситуация выправили.

Важную роль здесь играют субсидии. 48 млрд тенге для поддержки аграриев выделили в этом году. Это позволило внести 115 тысяч тонн минеральных удобрений, обработали почти 2 млн га.

Повод для гордости — отрасль промышленности. За полугодие заводы СК выпустили продукции на 8,5% больше, чем за такой же период 2020-ого. Но могли сработать и лучше. В некоторых отраслях промышленности спад.

Зиятден Молдаганапов, и.о. руководителя управления экономики СКО:



— В горнодобывающей промышленности снижение составило 9,9%. В целом по области сократилось производство щебня и глины на 25,3%, добыча металлических руд, это урановые, на 6,6%, услуги горнодобывающей промышленности на 5,8%.

А вот заводы по выпуску строительных материалов напротив набирают обороты. ТОО «Единство» увеличило объём производства на 59%, а «Завод строительных материалов» — больше чем в 2 раза. Суммарно эти предприятия выпустили порядка 2,5 тысяч тонн строительных материалов и металлоконструкций на 1 млрд 400 млн тенге. Это хорошая поддержка местным застройщикам, которые, к слову, тоже увеличили объём работ почти на 5%. Ввели в регионе 83 тысячи квадратных метров жилья. При этом заданную планку выдержали только районы Шал акына, Тайыншинский, имени Г.Мусрепова и Петропавловск.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Остальные пока не очень работают, скажем так. Я понимаю, с чем это связано. Эпидситуация, рост строительных материалов, некоторые проекты остановились. Но, надо было заранее думать. Средства были. Почему так долго разворачиваемся? Сегодня дотянули до того, что некоторые проекты приходится пересматривать. А это не вовремя введённые проекты, не вовремя созданные рабочие места.

Ещё предстоит изучить, кто из районных акимов допустил ошибки, кто недоработал. Кумар Аксакалов поручил рассмотреть персональную ответственность провинившихся. А вот по инвестициям наша область заняла лидирующую позицию в стране. На каждый вложенный из бюджета тенге пришлось 6 частных. Привлекли почти 140 млрд тенге. До конца года стоит планка в минимум 400 млрд.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Отмечается рост во всех районах, кроме Кызылжарского. Кызылжарский по 4 показателям у нас «хромает». В 1 полугодии допустили такую работу.



К слову, всего показателей 6. Кызылжарский район заметно отстаёт. Не намного лучше отработали полугодие Акжарский, Уалихановский и Мамлютский районы. Они не выдержали средние областные показатели по 3 направлениям. А вот в лидерах Тайыншинский и район имени Г.Мусрепова. По всем маркерам они в плюсе.

Айгерим Мукашева