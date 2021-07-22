5 окружных акимов изберут в Тайыншинском районе

Асылзат Салимова в Зелёном Гае живёт больше 30-ти лет. Потому об этапах становления и развития родного села знает не понаслышке. В укреплении процветающего населённого пункта участвуют и сама. Но, всё же многое зависит от правильной работы главы местного исполнительного органа, считает женщина.

Асылзат Салимова, жительница с. Зелёный Гай, Тайыншинский район:



— Наше село довольно цветущее, чистое, опрятное. Нынешний аким тоже много труда, усилий приложил. В будущем хотелось бы, чтобы новый аким так же эту работу продолжал. Очень много таких проблем и одна из них — это дороги наши, внутрипоселковые.



В селе, где проживают более 1400 человек, есть ещё и проблемы с водой. По словам зелёногайцев, она здесь солёная. Её привкус негативно отражается на здоровье. Надежды сельчане возлагают на нового акима, которого в этом году они выберут сами.

— Какой сегодня нужен аким? Конечно же, достойный. Чтобы знал, куда нужно постучать, куда пройти, к кому обратиться.



— Вот эта форма новая мне близка. Это всё правильно. Потому что в работе нашей страны должны участвовать все, не только молодые, все.



В Зелёногайский сельский округ входит и село Новогречановка. В двух населённых пунктах проживают около 2 тысяч человек, 1200 из них примут участие в выборах. Всего в Тайыншинском районе проголосуют около 3800 (трёх тысяч восьмисот) жителей.

Вера Шаповалова, заместитель председателя избирательной комиссии Тайыншинского района:



— В 5 сельских округах будут проходить выборы. Это 12 участков. У нас принимает комиссия в составе 13-ти человек. У нас по району сейчас заверенных лиц 32 человека. Агитационные работы проводятся с населением. Кандидаты ездят, рассказывают о своей программе.



Для проведения агитации осталось два дня. Для встреч с жителями и ознакомления их с предвыборными программами каждому кандидату выделили по 220 тысяч тенге. На 10 тысяч больше баллотирующимся в акимы города районного значения. Выборы пройдут уже в это воскресенье, 25 июля.

Жанель Бисенбаева