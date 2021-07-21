В регионе увеличивается количество заболевших КВИ

За прошедшие сутки в Петропавловске КВИ заразились 48 человек, ситуация по районам также неутешительная. В Кызылжарском и Тайыншинском зарегестрировано 9 фактов заражения. В Айыртауском — 7, Акжарском — 4, а в Уалихановском и районе им. Г. Мусрепова заразились по 3 человека. Всего за один день в регионе заболели 97 североказахстанцев. Если говорить о ситуации в республике, то коронавирусную инфекцию методом ПЦР обнаружили у более 5 тысяч человек.

Наибольшее количество инфицированных в столице. Там зафиксировано порядка 1300 случаев, на втором месте — Алматы. Почти 700 человек. По словам медиков, остановить распространение вируса возможно только вакцинацией. На сегодня в стране полный курс прошли свыше 2 млн 900 тысяч казахстанцев, а первым компонентом вакцины привили более 5 млн человек. Согласно статистике активное участие в формировании коллективного иммунитета принимают южные регионы. В нашей же области вакцинировались 108 400 человек, это около 20% от общего числа.

Гюзель Закария