В регионе увеличивается количество заболевших КВИ

COVID-19: Казахстан

19:00 21 Июля 2021

За прошедшие сутки в Петропавловске КВИ заразились 48 человек, ситуация по районам также неутешительная. В Кызылжарском и Тайыншинском зарегестрировано 9 фактов заражения. В Айыртауском — 7, Акжарском — 4, а в Уалихановском и районе им. Г. Мусрепова заразились по 3 человека. Всего за один день в регионе заболели 97 североказахстанцев. Если говорить о ситуации в республике, то коронавирусную инфекцию методом ПЦР обнаружили у более 5 тысяч человек.

Наибольшее количество инфицированных в столице. Там зафиксировано порядка 1300 случаев, на втором месте — Алматы. Почти 700 человек. По словам медиков, остановить распространение вируса возможно только вакцинацией. На сегодня в стране полный курс прошли свыше 2 млн 900 тысяч казахстанцев, а первым компонентом вакцины привили более 5 млн человек. Согласно статистике активное участие в формировании коллективного иммунитета принимают южные регионы. В нашей же области вакцинировались 108 400 человек, это около 20% от общего числа.

Гюзель Закария

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