Собственную пекарню благодаря господдержки открыла жительница с.Явленки

Гюзель Закария, корреспондент:



— Рабочий день в этой пекарне начинается в 05:00: нужно просеять муку, замесить тесто, испечь пироги,а главное — сделать все вкусно. Вот это, к примеру, сладкий пирог, приготовленный по особому рецепту. В составе простые продукты: мука, курага, масло, а на вкус просто восхитительно.



И это не единственный пирог, которым может похвастаться пекарня Светланы Егоровой. Вот уже 6 лет она занимается выпечкой, все рецепты придумывает сама. Еще с самого детства ей нравилось готовить. Любовь к кухне передалась по наследству от бабушки.

Светлана Егорова, предприниматель, Есильский район:



— Все, что я пеку, мое, из моей головы. Уже столько лет занимаюсь. Если не получается, переделываешь, что-то добавляешь, убавляешь и находишь тот момент, когда тесто идеальное получилось.



Воплотить мечту в жизнь помогла программа «Бизнес Бастау». На момент обучения у женщины уже было свое дело, но, это ей не помешало получать новые знания и развиваться дальше.

Светлана Егорова, предприниматель, Есильский район:



— Мне в начале не дали кредит, потому что программа была рассчитана только для начинающих предпринимателей. А у меня производство на тот момент было. Потом, когда начался карантин, мне позвонили и сказали, что действующим предпринимателям дают кредиты. Мы сидели все дома на карантине, месяц не работали, за это время я собрала все документы, получила кредит.



На кредит в 6 миллионов тенге бизнесвумен приобрела здание, сделала ремонт и закупила новое оборудование. В округе её пекарню знают многие, ведь каждый пирог выполнен под заказ. Начинку выбирает клиент. В ассортименте также 10 видов булочек, пирожки и другая выпечка.

— Не раз заказывали у Светланы пироги, плюшки, ватрушки. У нее очень вкусная продукция.



— Я раза 2 заказывала. Плюшки очень вкусные. Заказы принимают очень добросовестно, хорошо.

Помимо Светланы Егоровой с помощью «Фонда финансовой поддержки» в этом году в районе реализуют свои проекты еще 15 человек. Кредиты, в основном, берут на развитие сельскохозяйственной отрасли.

Бауыржан Кайрулла, директор центра занятости Есильского района:



— В текущем году у нас получили микрокредиты 7 человек на сумму 23,8 млн тенге, также с помощью «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства» у нас 8 заемщиков на сумму 18 млн тг и 12 потенциальных заемщиков на общую сумму 30 млн тенге . Данная программа хорошо помогает начинающим и действующим предпринимателям получить поддержку от государства под низкий процент. Это 6 процентов годовых до 7 лет.



С начала года по программе обучились 38 сельчан. Сейчас идут дистанционные занятия у 4-го потока.

Гюзель Закария