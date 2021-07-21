Петропавловские многоэтажки готовят к отопительному сезону

ЖКХ

18:58 21 Июля 2021

 

В феврале этого года жители 123-его дома по улице Жамбыла Жабаева остались без горячей воды и тепла. По словам одного из жильцов Николая Мартыненко, председатель КСК пустил на самотёк обслуживание многоэтажки. Это и привело к аварии. Труба лопнула, не выдержав давления. Температура в квартирах упала до +8 градусов.

Николай Мартыненко, житель г.Петропавловска:

— Затопили, плесень пошла. Воды горячей не было, холодной не было. Всё перекрыли. Отношение председателя КСК халатное. По теплу я позвонил, сказал, что у нас авария.

Сотрудники ТОО «Петропавловские тепловые сети» настоятельно рекомендуют жителям города выполнять все необходимые технические требования во время подготовки к зиме. И делать это необходимо уже сейчас. Пока что паспорта готовности к имеет только половина петропавловских многоэтажек.

Виталий Холоша, главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»:

— Не провели полный комплекс мероприятий по подготовке. Промывка и опрессовка была. Но проблемы у них с жильцами, не вовремя платежеспособность населения. Это привело к тому, что КСК не провело ревизию.

Стоит отметить, что и жильцы дома не всегда добросовестно выполняют свои обязанности. По словам председателя 123-о дома по Жабаева, долг жителей многоэтажки за услуги КСК составляет 2 млн тенге.

Айгерим Мукашева

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