Как проходит праздник Курбан айт в этом году

Ранним утром верующие собрались во дворе центральной мечети «Кызылжар» для совершения молитвы. Курбан айт — один из главных праздников мусульман. В эти дни, как правило, совершаются благодеяния, раздаётся милостыня, при возможности оказывается помощь пожилым людям, детям-сиротам и многодетным семьям.

В прошлом году из-за пандемии праздничный Айт намаз не проводился. Мечети по всей стране были закрыты. Поэтому североказахстанцы рады, что в 2021-ом они проводят эти священные дни, как полагается.

— Сегодня Курбан айт. Молюсь за здоровье и благополучие близких. За мир и спокойствие. Пусть будет добро.



— Слава Аллаху. Да будет доволен Всевышний Аллах, который дал нам возможность совершить ид-намаз, посетив эту мечеть.



— После молитвы я совершу жертвоприношение. В кругу семьи. Оставшееся мясо мы разделим с соседями и друзьями.



В регионах, которые находятся в «красной» зоне, жертвоприношение проводится онлайн второй год подряд. На сайте qurban2021.kz можно подать заявку на получение скота. Этой возможностью воспользовались 20 североказахстанцев. Они заказали 20 баранов и 3 головы крупного рогатого скота.

Кенжетай кажы Байкемелулы, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:



— Поздравляю всех с праздником Курбан айт. Пусть наши молитвы будут услышаны. Все мы молимся о наших близких, друзьях. После молитвы совершается обряд. К слову, цена 1 овцы в этом году составит 65 тыс. тенге, крупного рогатого скота-350 тыс.

Для обряда животное должно быть здоровым. При этом возраст парнокопытных – овец и коз должен составлять один год, крупного рогатого скота – два года, а верблюдам должно быть не меньше пяти лет.

Диана Салихова