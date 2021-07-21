Двух дерзких домушников задержали полицейские.

С начала лета в областном центре полицейские зарегистрировали серию квартирных краж. Злоумышленники орудовали днем, вскрывая двери отмычкой. В одном случае в квартиру проникли, выдавив окно на балконе второго этажа. 13 июля домушники проникли в квартиру по ул. Интернациональной, где похитили деньги и золотые украшения. Со слов владельца, сумма ущерба превысила 2 миллиона тенге. Полицейские быстро вышли на след воришек. Оперативники тщательно изучали свидетельские показания, записи камер видеонаблюдения.

Также велись проверки осуждённых за аналогичные преступления, недавно освободившихся из мест лишения свободы. Преступный «почерк» указывал на ранее судимого 36-летнего горожанина, состоящего на учёте в наркологии. В декабре прошлого года он вышел на свободу. Вторым подозреваемым оказался его 34-летний знакомый, также ранее судимый. Обоих задержали. Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Часть похищенного изъята из городских ломбардов. С начала года стражи порядка зарегистрировали 274 квартирные кражи, 70 % из них ракрыли.

Руслан Назаров, заместитель начальника ДП СКО:

— В настоящее время в деле 6 эпизодов, по ним жителям Петропавловска причинено ущерба на сумму более 3 миллионов тенге. Проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Практически во всех случаях злоумышленники выбирали квартиры с ненадёжными замками, предпочитали подъезды, не оборудованные видеонаблюдением. Убедительно просим всех принимать меры по защите жилища от преступных посягательств. По возможности следует оборудовать подъезды камерами видеонаблюдения. Уходя из квартиры, всегда проверяйте, закрыты ли двери.

Анна Потеряева