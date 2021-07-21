«Цена за тонну сена не должна превышать 15 тысяч тенге», — К.Аксакалов

В селе Краснознамённом в этот день дома не сидит никто. Все на ярмарке. Торговля бойкая, поток желающих купить сельхозтовары по привлекательной цене не заканчивается. Уголь шубаркульский можно было приобрести по 14 800 тенге за тонну, дрова стоили 7,5 тысяч за куб, фураж — по 40 тысяч тонна. Но большая часть сельчан здесь за сеном.

Майра Жанбекова, жительница с.Краснознамённого, Мамлютский район:



— 15 тысяч тенге за тонну. Получается три тюка можно купить. Конечно, выгодно. Видела, что тюк по 7 тысяч тенге продают. А здесь на ярмарке всего 5. Очередь выстроилась большая. Ограничение сделали: три тюка на один дом.



Всего в Краснознамённое привезли 24 тонны сена. Раскупили моментально. В этом году в Мамлютском районе стали проводить ярмарки в каждом сельском округе. Раньше были только в райцентре.

Искак Насыров, заместитель акима Мамлютского района:



— Потому что в прошлом году с кормами не было проблем. Но, в этом году в связи с тем, что засуха, решили проводить ярмарки в сельских округах, чтобы предотвратить сброс поголовья скота. Конечно, себестоимость немного больше, чем продаётся. Сельхозформирования понимают это всё.



Понимают сложность ситуации и сельхозпроизводители Аккайынского района. В Смирново привезли порядка 30 наименований товаров. Все виды мяса и молочки, а ещё яйца и овощи. Цены ниже рыночных. Вот картофель, к примеру, 175 тенге за кило. Морковь — по 300. Десяток яиц обойдётся в 280 тенге. Хватит всем, говорят организаторы. Только картофеля привезли тонну, моркови полтонны, масла не меньше 40 кг.

— Я приехала из Петропавловска специально. Я бы хотела купить картофель 10 кг. Морковь цена 300 тенге. Не сравнить с теми, что в магазинах. Там намного дороже. 500 тенге и выше. Капуста вот по 190. Тоже необходим сейчас такой продукт.



— Молочко домашнее взяла. Цена приемлемая. Если в магазине мы только литр молока берём за 200 с лишним тенге. А тут 200. Удобно. Мы всегда рады ярмарке.



Рад ей и Сеитбек Усенов. Он был в числе первых покупателей. Смог купить почти 3 тонны сена для своего хозяйства. Всего же за день ярмарки в Смирново продали 35 тонн.

Сеитбек Усенов, житель с.Смирново, Аккайынский район:



— Занимаюсь сельским хозяйством. По госпрограмме получил кредит, купил 20 лошадей. Вчера узнал про ярмарку, пришёл цены посмотреть. Как увидел, что всего лишь 15 тысяч тенге за тонну, сразу взял 8 тюков. Очень хорошо, что есть такие ярмарки.



Цена за тонну сена в Аккайынском районе варьируется от 13 до 15 тысяч тенге. Некоторые аграрии продают корма вдвое дешевле, чтобы сельчане продолжали заниматься животноводством. Есть и сельхозруководители, выдающие корма бесплатно. В числе тех, кто поддерживает население, и Биржан Шаймерденов.



Биржан Шаймерденов, директор ТОО «Дайындык-агро», Аккайынский район:



— По три тонны дали каждой семье. Сказал, что после уборки по 2 тонны тому, кто сохранит скот, ячменя дадим. Чтобы никто не сдавал, паники чтобы не было. Даже некоторые покупают телят, коров, баранов.



Главное, чтобы ни один североказахстанец зимой не столкнулся с нехваткой кормов для скота. В первую очередь, отмечает Кумар Аксакалов, нужно помощь социально уязвимым слоям населения. А ещё вместе бороться с перекупщиками, которые в два раза завышают цену и создают ажиотаж.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Периодически в интернете ввожу запрос: «Купить сено в Петропавловске» или в районе. Там цены 25-30 тысяч тенге тонна. Мы специально проводим ярмарки такие, чтобы показать, что 15 тысяч тенге цена может быть. Перекупщики, которые хотят заработать на этом, должны умерить свои аппетиты. И видеть, что реальная цена намного дешевле.



Скачок цены на сено приведёт к упадку животноводства, а значит и удорожанию мяса. Под угрозой может быть экономика всей области. Как это сейчас происходит в некоторых регионах страны.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— На западе и юге нехватка кормов. По всей видимости нам придётся даже помогать осенью. Надо уже думать, впрок заготовить и для предприятия, и для населения.



Обсудили и ситуацию на североказахстанских полях. Неделю назад в регионе прошли долгожданные дожди. Это, говорят агроспециалисты, спасло урожай. Но такого богатого, как в прошлом году, не будет. Тем временем, непростой остаётся ситуация на юге области в Айыртауском, Тимирязевском и районе имени Г.Мусрепова.

Айгерим Мукашева