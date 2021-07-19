В стране число заболевших КВИ приближается к полумиллиону

COVID-19: Казахстан

17:37 19 Июля 2021

С каждым днём страна бьёт антирекорды по заразившимся коронавирусной инфекцией. Число заболевших приближается к полумиллиону. За прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста обнаружили у 5317 казахстанцев. Самая тяжелая ситуация в столице — почти 1,5 тысячи зараженных. Больше 90 случаев фиксируют уже несколько дней в СК. Львиная доля заразившихся в областном центре — 54 случая. По 8 — в Тайыншинском и Айыртауском районах. 4 факта зарегистрировали в Жамбылском. Между тем, в регионе за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 92 человека. Сейчас СК находится в «красной зоне». Недавно к ней присоединилась и Алматинская область. В «зелёной» — по темпам распространения коронавируса не осталось ни одного региона.

Жанель Бисенбаева

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