В микрорайоне «Береке» строится 5-ти этажный дом

Все расчёты должны быть предельно точными. Иначе стены сместятся, и конструкция будет неустойчивой, рассказывает Берик Турлубеков. В строительстве мужчина уже больше 20-ти лет. За это время возвёл десятки таких фундаментов. Потому об этой технологии знает как никто другой.

Берик Турлубеков, плотник ТОО «Зерттеу»:



— Здесь сейчас сваи забитые. Потом заливается еще одна масса. Вся масса дома на фундаменте держится.



Как только закончат эту работу, сразу же приступят к другой. Делали бы всё параллельно, только рабочих рук не хватает, говорит начальник участка Есенгельды Кокушев. На объекте, где необходимо около 50-ти строителей, сейчас трудятся всего 19. Но, несмотря на это, возвести 5-тиэтажку планируют в срок.

Есенгельды Кокушев, инженер-строитель ТОО «Зерттеу»:



— В доме будут 1,2,3-комнатные квартиры. Общая площадь застройки -1882 квадрата. 1 этаж предназначен для маломобильных групп населения. Дом полностью будет газифицирован, телефонизирован и инженерные сети будут.

Материалы здесь используют исключительно отечественного производства. За три месяца работы выполнили на 20 %. Сдать объект планируют в конце этого года. Жилые квадратные метры рассчитаны на очередников.

Жанель Бисенбаева