В СКО в 2021 году чистой питьевой водой обеспечат более 3 тысяч домов

Сёл, в которых столкнулись с проблемой водоснабжения за последние годы, не пересчитать по пальцам. Однако, тому, что это число постепенно уменьшается, свидетельствуют доклады местных властей. За полгода в регионе централизованной системой обеспечили больше 400 населённых пунктов, из них в 205 имеются разводящие сети. Порядка 50 % используют пункты раздачи воды. В 2020-м доступ сельского населения к качественной питьевой воде достиг 82%, это почти 3 тысячи домов. Продолжаются работы и в этом году. На строительство и реконструкцию объектов водоснабжения выделили более 11 млрд. тенге.

Адильбек Аубакиров, руководитель управления энергетики и ЖКХ по СКО:



— 24 проекта у нас реализуются через МИИР и МНЭ. На реализацию 26 проектов по текущему ремонту разводящих сетей в 11-ти районах из областного бюджета выделено 637 млн тенге. В основном мы устанавливаем разводящие сети к селу.



В текущем году водоснабжением охвачено 49 сёл. Отремонтируют и построят 174 км сетей водоснабжения. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой более трех тысяч домов. На стадии разработки находятся еще 22 проекта по строительству и 29 населённых пунктов по реконструкции объектов водоснабжения. Глава региона отметил, что в нашей области самая высокая зависимость от работы групповых водопроводов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— 233 села, это 37 % от всех сёл нашей области. В этой связи очень важно, чтобы групповые водопроводы работали стабильно. Также очень важно, чтобы разработанные и утверждённые проекты получили финансирование.



Однако, бывает и так, что проект профинансировали, только вот работу завершить должным образом подрядчики не смогли. Так произошло с реконструкцией Соколовского водопровода, которую начали три года назад. Общая стоимость проекта 5,7 млрд. тенге, из которых освоили всего 6 %.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Люди воду ждут, ничего не делается. Мер никаких не принимают. Раз ничего не делают, значит надо расторгать.

Этот вопрос глава региона поручил взять на контроль своему заместителю Сатжану Аблалиеву. Интересовала Кумара Аксакалова ситуация и с Пресновским групповым водопроводом. Общая его протяжённость составляет 185 км. Работу завершили на 50%. Однако, по просьбе сельчан живительная влага в тестовом режиме уже подаётся. Об её качестве и доступности рассказали специалисты филиала “Есиль су”.

Никита Забавин, и.о. директора филиала «Есиль су» РГП «Нуринский групповой водопровод»:



— Вода идёт нормально. Анализы положительные по воде получены. Пользуясь случаем, хотел бы добавить, параллельная реконструкция 7-ми возводящих сетей. И целесообразно было бы строительство также разводящих сетей в сёлах Мамлютского района- это село Архангелька и Троицк. Там необходимо еще около 3 км уложить, и чтобы в домах была у людей.

Говорили на заседании и об итогах ЕНТ. Формат и условия его в этом году немного отличались. Например, место сдачи тестирования выпускник выбирал сам. Хорошая возможность для ребят из отдалённых районов. Так, для некоторых североказахстанских 11-тиклассников ЕНТ проходило в столице и г. Кокшетау. Всего тестирование в этом году сдавали почти 2,5 тысячи ребят, 301 из них набрал свыше 100 баллов. Самые высокие оказались у выпускницы БЭСТА — 133. 195 человек не смогли преодолеть пороговую систему.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:



— Еще одним новшеством, положительно повлиявшим на итоги тестирования, стало предоставление выпускникам двух попыток сдачи ЕНТ. По лучшему результату они могут участвовать в конкурсе на присуждение грантов.

Их в текущем году гораздо больше. Если несколько лет назад выделяли меньше 2 тысяч грантов, то в 2021-ом это число увеличилось в 2,5 раза.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Чтобы побольше студентов к нам пришло, мы модернизируем наш университет. Будут ремонтироваться учебные корпуса. В этом году начинаем строительство двух общежитий на 1200 мест. Таким образом, дефицит мест сократим на 80%.

На 13,5 % увеличилось количество первоклассников. В новом учебном году в школу пойдут более 8 тысяч мальчишек и девчонок. Тенденция предусматривает улучшение образовательных учреждений, отметил глава региона. В этом году начнётся строительство одной городской и двух сельских школ. Всего в рамках комплексного плана планируют возвести 16 учебных заведений.

Жанель Бисенбаева