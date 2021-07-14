Более 800 североказахстанцев смогут открыть или расширить собственное дело

Одним из необычных бизнес-проектов эксперты называют дело Татьяны Мезенцевой. По их словам, оно не имеет аналогов в нашем регионе. Предпринимательница занимается производством сумок, косметичек, кошельков. Воплотить свои давние идеи в жизнь Татьяне помог проект «Бизнес Бастау». В мае она прошла обучение, получила грант и закупила необходимое оборудование. С 1 июня мастерица радует своих клиентов эксклюзивными сумками.

Татьяна Мезенцева, индивидуальный предприниматель:



— Долго вынашивала эту мысль. Просто я купила себе осеннее пальто. И решила подобрать сумку к нему. И не нашла тот вариант, который мне был нужен. И я просто решила сшить ее сама. И потом возникла идея, почему бы не шить сумки. Знакомая попросила меня тоже сшить ей сумку, т.е. они не повторяются. Человек приходит ко мне, изъявляет свои желания, что он хочет. Мы прорабатываем эту модель, потом ищем материалы и начинаем шить.

В этом году по программе «Бизнес Бастау» североказахстанцев обучают в 4 этапа. Три уже позади. Программу прошли 732 человека. Из них 120 граждан получили микрокредиты и 199 гранты на собственное дело. К слову, максимальная сумма гранта составляет почти 600 тыс. тенге.

Асель Самаратова, эксперт Палаты предпринимателей СКО:



— Порядка 30% уже расширяют свое уже имеющееся дело, 70% — это стартапы, которые только начинают заниматься бизнесом. Как показывает статистика, примерно 60% приходится на сельскохозяйственное направление, остальные 40% — это направления услуги, торговли, деятельности услуг красоты и так далее.



Обучение проходит в онлайн-формате. За 21 день обучающийся проходит 82 видеоурока, сдаёт финальное тестирование, составляет собственный бизнес-план. В этом году начинающих предпринимателей курировали 5 специалистов. С 19 июля стартует заключительный этап проекта. В 4 потоке планируют обучить 116 североказахстанцев.

Диана Салихова