7 окружных акимов изберут в Есильском районе

Эти выборы отличаются от прежних. Отныне окружных акимов будут выбирать сами граждане. Ранее их назначали депутаты районного маслихата. Пройдут они только в тех округах, где 4-хлетний срок полномочий руководителей подходит к концу.

Куанышбай Рахиев, председатель Есильской районной избирательной комиссии:



— Назначены выборы в 7 сельских округах: Бескудукского, Булакского, Заградовского, Корнеевского, Николаевского Петровского, Явленского.

В голосовании задействуют 24 населённых пункта, из них только в 18 организуют избирательные участки на базе школ, государственных учреждений и хозяйственных объектов.

Куанышбай Рахиев, председатель Есильской районной избирательной комиссии:



— Есть моменты, где малое число избирателей. Там будет организована их перевозка. Они будут голосовать в соседнем селе или в центре сельского округа.



Всего в выборах примут участие 25 кандидатов, из них 8 — от политических партий Казахстана, остальные 17 — самовыдвиженцы.. От партии «Nur Оtan» — 6 человек, и по одному кандидату выдвинули демократы «Ак жола» и коммунисты НПК. Из государственного бюджета на избирательную кампанию каждого кандидата выделили по 220 тыс тенге.

Гюзель Закария