32 работодателя в СКО привлекли за незаконное использование иностранной рабочей силы

Миграционная обстановка в СКО стабильная. Об этом полицейские сообщили во время прямого эфира в социальных сетях. Сейчас в области проживают более 5800 иностранных граждан и 255 лиц без гражданства. За последние полгода выдано 1205 патентов на работу, что на 44% больше, чем в 2020-ом. Контроль за внутренней миграцией помог зарегистрировать по месту жительства свыше 19 тысяч граждан.

Приняли 31 тысячу заявлений на оформление удостоверений личности и 8 тысяч — для паспортов. К административной ответственности за нарушение правил пребывания привлекли 219 человек. 24 из них выдворены за пределы страны. За незаконное использование иностранной рабочей силы к ответственности привлекли 32 работодателя. Каждому выписали штраф в размере 30 МРП, что составляет 87 тысяч тенге. Кроме этого, за полгода на территории области совершено 28 преступлений в отношении иностранцев.

Айгерим Мукашева