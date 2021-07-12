70-летний почётный гражданин Есильского района привился вакциной от коронавируса

Почётный гражданин Есильского района Тюлеген Мукашев здесь родился и вырос. На этих страницах вся его жизнь. Фотоальбомы хранит, как память о былом: встречи с ветеранами, командировки. Воспоминаний много, ведь трудится Тюлеген Купашевич на государственной службе уже более 30 лет. Все эти годы работал во благо района, был примером для земляков. И в очередной раз он не остался в стороне. Когда узнал, что разрешили прививаться людям старше 65 лет, сразу же пошел за вакциной вместе с супругой. Ветерану труда 70. Несмотря на активную общественную жизнь, успевает воспитывать восьмерых внуков и двоих правнуков.

Тюлеген Мукашев, председатель совета ветеранов Есильского района:



— При получении вакцины никаких второстепенных болезненных ощущений не было. Мы с супругой очень хорошо получили, испытали на себе. Первую когда вакцинацию получали, немного какие-то волнения были. Вторую мы прошли спокойно в таком хорошем настроении. Я думаю, что моя семья, мои родственники более — менее защищены от коронавируса.



Вакцинация в Есильском районе идёт полным ходом. В 5 сельских округах функционируют врачебные амбулатории. В малочисленные населенные пункты выезжает мобильная бригада. Там граждане обращаются к участковому врачу, тот в свою очередь формирует списки, отправляет запрос в районную больницу.

Анжелика Кругленко, врач-эксперт Явленской районной больницы:



— Мы можем сделать выезд в любой населенный пункт. Обычно мы можем выезд сделать и после обеда, и до обеда. Если они соберут в течение дня, то мы можем после обеда уже сделать выезд. В каких сельских округах у вас находятся амбулатории, перечислите, пожалуйста. Корнеевская врачебная амбулатория, Волошинская врачебная амбулатория, Ильинская врачебная амбулатория, Николаевская врачебная амбулатория и Покровская врачебная амбулатория.



Сейчас на выбор у есильцев 3 вида антигена. Это отечественный QazVac, российский Спутник-V, и CoronaVac китайского производства. В вакцинации задействованы все участковые врачи. По словам медиков, в день в районную больницу за инъекцией может приходить от 150 до 300 (трёхсот) человек.

— Я привилась российской вакциной «Спутник-V». Чувствую себя очень хорошо. Получила уже второй компонент.



— Я привилась «Хаятом». Первые дни чувствовала слабость, но, как сказали медики, это нормальная реакция организма. Я думаю, что здоровье наше в наших руках и надо прививаться



— Привилась казахстанской, чувствую себя нормально, всем советую.



Основная часть сельчан, конечно, получает препарат в районной больнице. Для этого созданы все условия: просторный зал ожидания, медицинский персонал, который тщательно смотрит за состоянием пациента до и после укола.

Гюзель Закария, корреспондент:



— Этот пункт вакцинации работает без выходных, с 09:00 до 21:00. Здесь привили более 4000 человек, самому старшему среди них почти 90 лет.



Гюзель Закария