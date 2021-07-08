В Казахстане внедрили новую модель правосудия

Правоохранительные органы

18:12 8 Июля 2021

У каждого своя зона ответственности. Это главный принцип трёхзвенной модели уголовного процесса. По ней полиция собирает и закрепляет доказательства. Выезжает на место, проводит осмотр и опрос. А затем передаёт материалы прокурору.

Гани Жалби, начальник управления уголовного преследования прокуратуры СКО:

— Прокурор руководит расследованием. Оценивает доказательства и дает им правовую квалификацию. Может прекратить дело, вернуть материалы на доработку и дать поручения полиции. Если полагает, что есть достаточные основания, выдвигает подозрение, определяет меру пресечения. Готовит обвинение и затем доказывает вину в суде.

Суд же выполняет две функции. На этапе расследования ведёт контроль за соблюдением прав и свобод человека. На этапе разбирательства — выносит вердикт, виновен человек или нет. Чёткое разделение полномочий исключает заинтересованность одного из ведомств. Каждая стадия служит своего рода фильтром, через которое должно пройти уголовное дело. И только потом попасть в зал суда. Каждый этап минимизирует ошибки правосудия. Один из них — электронное согласование прокурором ключевых процессуальных решений следователя.

Гани Жалби, начальник управления уголовного преследования прокуратуры СКО:

— Эти изменения позволяют защитить конституционные права граждан как подозреваемого, так и потерпевшего. Исключить факты необоснованного вовлечения в орбиту уголовного процесса и в целом обеспечить объективность расследования. Уже сейчас мы видим положительные изменения. Надзирающий прокурор в режиме онлайн контролирует ход расследования уголовных дел, своевременно реагирует на все нарушения, минимизирует манипуляцию, что исключает возможность фальсификации.

Сейчас, если прокурор не согласовал процессуальное решение, оно считается незаконным. Благодаря этому в области на 28% стало меньше подозреваемых и вовлеченных в уголовный процесс.

Айгерим Мукашева

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