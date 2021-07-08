Два человека погибли во время пожара в Петропавловске

Алишер Ашимов, корреспондент:



— По словам спасателей, возгорание в этом доме происходит не первый раз. Шесть лет назад сюда уже вызывали огнеоборцов. Тогда ЧС произошло из-за неисправности отопительной печи. В этот раз предварительной причиной стал непотушенный окурок.



Очевидцы рассказывают, пламя вспыхнуло примерно в 6 часов утра. От сигареты загорелся матрац. Хозяева попытались потушить пламя самостоятельно. Но, видимо, из-за тлеющих очагов пожар возобновился. На место ЧС огнеборцы прибыли незамедлительно: 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Ликвидировали его спустя час и 17 минут.

Азимхан Мергасимов, и.о. начальника управления по ЧС г.Петропавловска:



— Внутри дома обнаружены тела гражданина Привалова 1944 года рождения и гражданки Приваловой 1985 года рождения без признаков жизни. По словам соседей, в доме также находились дети 2007 и 2008 годов рождения. Они во время пожара эвакуировались самостоятельно.



Дети сейчас находятся у родной бабушки. Соседи разводят руками. Из-за пожара пострадала кровля второй половины дома. Заменить на новую у семьи нет средств, говорит сестра пострадавшего.

Гулмаугиза Жанмухамбетова:



— В этом доме живёт мой младший брат, его дети, внуки… Куда они сейчас пойдут жить? Ладно, временно у меня или у сестренки поживут. Но, свой дом нужен. Недавно ремонт делали… Сейчас вещи перевозим к родственникам. Что делать? Не знаем.



С начала года в городе произошло 109 пожаров. В огне погибли 11 человек, трое из них — дети. Сумма материального ущерба превысила 14 млн тенге.

Алишер Ашимов