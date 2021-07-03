В СКО наблюдается нехватка строителей

Терпение — главное качество каменщика, считает Владислав Пятунин. 2 года назад обучился азам каменной кладки в строительно-экономическом колледже, получил рабочую специальность и 4-й разряд. Сейчас он получает второе образование здесь же: учится на 3 курсе, осваивает навыки техника-технолога «производства строительных изделий и конструкций». Устроился на работу по специальности на время летних каникул. Уже сейчас Владислав чувствует, что вносит свой вклад в градостроительство.

Владислав Пятунин, студент ПСЭК:



— Когда гуляешь с друзьями и смотришь на какие-то дома, а ты там работал, рассказываешь истории. Там все автоматизировано. Есть кран балки, то есть мы руками почти ничего не таскаем. Я хочу дальше пойти работать. Либо в цех, либо на стройку каменщиком.



Другая не менее важная профессия в строительстве — сварщик. На их плечах большая ответственность за крепость металлоконструкций, долговечное служение и безопасность. Поэтому перед отправкой на производство студенты практикуются в собственных цехах. Вот, к примеру, мастерская сварочной техники.

Здесь студенты 1-го курса закрепляют свои знания. В их числе Антон Рахимьянов. Работу сварщика он считает занимательной и необходимой не только на производстве, но и дома.

Артем Рахимьянов, студент ПСЭК:



— Я буду делать забор с папой. Будем ставить, строить, все это будем сваривать. Там бывают участки сложные и мы будем их прорабатывать сваркой.



Многие не могут представить женские руки на стройке. Однако они не уступают мужским. Салима Бекмурзаева не делит обязанности по гендернему признаку, она техник-строитель. Сейчас, как и многие студенты, работает по специальности в ТОО «Стронг — Сервис». Но больше девушка увлекается проектированием, чертежами и расчётом смет, поэтому основную часть времени проводит в лаборатории 3D — моделирования.

Салима Бекмурзаева, студентка ПСЭК:



— Профессия строителя — одна из наиболее востребованных и хорошо оплачиваемых. Есть перспектива карьерного роста, построения собственного бизнеса. В будущем я планирую стать архитектором, обучиться в городе Нур-Султане и построить здание или сооружение по своему проекту.



Для решения проблемы нехватки кадров Петропавловский строительно-экономический колледж работает по дуальной системе обучения. 60 процентов всех занятий основывается на практике, что позволяет студентам не сидеть в аудиториях, а работать на предприятиях.

Жазира Асаинова, заместитель директора по учебно-методической работе ПСЭК:



— Программами предусмотрено прохождения производственных практик на базе наших социальных партнеров, таких как ТОО «Основание, «Зерттеу», «Лира», «Арт-Строй»., Мирас GROUP» и так далее. Графики учебного процесса скорректированы таким образом, чтобы студенты квалифицированных рабочих кадров в разгар строительства — в весеннее -летний период проходили практику на строительных площадках области и города.



В этом году здесь получили дипломы порядка 160 студентов, из них 60 % — трудоустроены. Сейчас в колледже начала работать комиссия по приему заявок на обучение. На строительные специальности выделили около 150 бюджетных мест.

Гюзель Закария