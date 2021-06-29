Выставка для незрячих прошла в Резиденции Абылай хана

Гюзель Закария — корреспондент:

Мы привыкли, что экспонаты в музеях руками трогать запрещено, однако сегодня — исключение. Каждый в этом зале может прикоснуться к истории. Вот это, к примеру, оружие времен Казахского ханства. Держа его в руках, можно представить, как выглядел воин того времени.

Помимо оружия посетители могли ознакомиться с изделиями быта и культуры. Огромное впечатление на Зинаиду Тетюеву произвел столетний «астау». Пенсионерка начала терять зрение еще во 2-ом классе, когда зачитывалась книгами. Да и профессия библиотекаря дала о себе знать, считает женщина. Сейчас она не видит четких границ предметов, поэтому эта выставка — огромная возможность приблизиться к страницам истории.

Зинаида Тетюева — жительница г. Петропавловска :

— Я была поражена, что люди в 19 веке владели таким мастерством вытачивания деревянных каких-то изделий. Причем непросто грубая какая-то отделка, а присутствует мастерство. Выточено все, покрашено, все красиво, аккуратно.

Алмагуль Абдрахмановой эта выставка полностью помогла представить события 5-тивековой давности. Ее радует, что через столько лет можно окунуться в историю.

Алмагуль Абдрахманова — жительница г. Петропавловска:

— Мне очень понравилась экспозиция. Держа в руках оружия ханов и бытаров, представила, как наши предки воевали с джунгарами и защищали границы государства.

Помимо осмотра тактильных моделей экскурсия сопровождалась лекцией от гида музея. Он был проводником между прошлым и настоящим, рассказывал и показывал, для чего использовались эти предметы в Средневековье.

Бауыржан Жунусов — руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Музей — это кузница образовательная. Знание истории помогает нам жить будущим и, естественно, сегодняшним днем. Без знаний прошлого никак нельзя, поэтому в нашем Казахстане, как и в любом государстве, есть разные категории людей. 00:59 — Раз мы являемся цивилизованным и светским государством эти моменты мы, конечно же, учитываем. И в канун 30-тилетия нашего государства, мы с вами говорим, что стараемся по максимуму создать все доступные условия для всех граждан нашего населения.

В Резиденции Абылай хана также создали условия для слабослышащих и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. В музее пытаются создать «безбарьерную среду», где каждый сможет приобщиться к культуре нашего народа.

Гюзель Закария