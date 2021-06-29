Три жарких дня ждут североказахстанцев

Многие североказахстанцы спасаются от жары на пляже. Евгений Григорьев купальный сезон открыл в мае на Тарангуле. С того времени выбраться к воде в хорошей компании не получалось ровно до того момента, пока жара снова не дала о себе знать.

Евгений Григорьев, житель г.Петропавловска:



— Пришел с женой, сыном и племянником. Здесь у нас дача рядом. Пришли искупаться на пляж. Первый день же стоит жары, вот пришли купаться, загорать.

Позагорали, охладились. И так по кругу. К двум часам дня воздух в областном центре прогрелся до 28 градусов. Если верить прогнозам синоптиков, то в предстоящие несколько дней в регионе столбики термометров поднимутся еще выше. Нам стало интересно, что еще делают североказахстанцы, чтобы справиться с летним зноем.

-Пьем много воды. Это обязательно. 00:22 Голову нужно прикрывать, особенно маленьким детям и пожилым.

-В квартире, у нас первый этаж и не жарко. На даче дом кирпичный, тоже не жарко. Когда такая жара, то только сюда.

Желающих искупаться в ближайшие три дня, наверняка, будет еще больше. Синоптики рассказали, что вместе с воздушными массами из районов Ирана на север страны придет очень сильная жара.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Передано штормовое предупреждение. Днем 30 июня в СКО ожидается сильная жара 35-38 градусов. Днем 1-2 июля местами ожидается очень сильная жара 40-42 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

Областной центр такие температуры минуют. В дни, когда солнце будет активнее всего, речь идет о первых двух днях июля, термометры покажут 35-37 градусов.