Аким области Кумар Аксакалов поздравил журналистов

Кумар Аксакалов, аким СКО:



-Хочу поздравить Вас с вашим профессиональным праздником. На самом деле, роль журналиста она с каждым днем в обществе возрастает, поскольку период глобализации. Мнения, которые сформировались в обществе, от имени жителей донести до органов власти это, конечно же, самая важная задача. Не скрывая критиковать надо, несомненно, о хорошем говорить тоже надо, говорить о проблемах надо. Вот в таком взаимодействии будет движение.

О взаимодействии с аудиторией люди, сидящие в этом зале, знают все. Редакторы, корреспонденты местных и республиканских телеканалов. В прошлом году на один из них перешла Екатерина Белоусова. Последние 8 лет она проработала на телеканале «Qyzyljar». Сейчас Екатерина — собственный корреспондент «Astana TV».



Екатерина Белоусова, собственный корреспондент «Astana TV»:

— Совершенно другие задачи и требования. Знаете, должны быть стальные нервы, просто железные. Ты никогда не выключаешься с информационной повестки. И всегда даже, приходя после работы, ты всегда смотришь социальные сети. Ищешь где, какие проблемы у людей.

Найти проблемы, чтобы помочь их решить. Екатерина по-настоящему счастлива, когда ей это удается. Труд журналистки не остался без внимания. В праздничный день она и еще несколько ее коллег получили награды от главы региона. Директор издательства «Северный Казахстан» Иван Моор и собственный корреспондент республиканской газеты «Qazaqstan dauiri» Нурсайын Шарип получили медаль «Ветеран труда». Еще несколько человек отметили почетными грамотами министерства информации и общественного развития. Среди них и шеф-редактор Муниципального телерадиоканала Анна Потеряева.

Анна Потеряева, шеф-редактор МТРК:

— Это награда не только личная моя заслуга, это заслуга всего нашего коллектива МТРК. У нас творческая семья. Предложение стать шеф-редактором телеканала для меня было неожиданным. Когда ты полностью ответственный за выпуск, за каждое слово в эфире, когда ты организуешь работу творческой команды это совсем другое дело. Безусловно, было страшно. Спасибо, конечно, моей семье.

Они не видят своей жизни без новостей. Без постоянного поиска инфоповодов и тем, которые заинтересуют зрителей. В праздничный день слова благодарности от главы региона звучали в адрес североказахстанских работников средств массовой информации. 9 из них ушли домой с наградами.

Дарья Пышмынцева