В СКО МРТ доступна в 4 медучреждениях

Перед специалистом многопрофильной областной больницы данные пациента, которого беспокоят боли в поясничном отделе позвоночника. Причину поможет найти магнитно-резонансный томограф. Такая же процедура необходима Любови Пунько для диагностики и лечения. Терапевт выдал ей направление на МРТ головного мозга и сосудов.

Любовь Пунько, жительница г.Петропавловска:



— Я записана сюда была на МРТ на август месяц и сказали, что сегодня свободные есть места. Т.е. очередь сдвинулась намного. 1:39 Я сначала, когда интересовалась, почему такая очередь, мне сказали, потому что загруженность из-за того, что много пациентов из районов.

Французский аппарат МРТ, который установили в многопрофильной областной больнице в прошлом году, работает без сбоев. А вот его «немецкий» напарник из-за износа часто выходил из строя. Но, несмотря на большой поток пациентов, очередь удалось выровнять.

Асхат Молжигитов, и.о. генерального директора многопрофильной областной больницы:

— Ежедневно мы созваниваемся с пациентами из поликлиник и с районами, проводим отбор. Те пациенты, которым требуется проведение исследований в первую очередь, то мы их передвигаем.00:50 Если проводится с использованием контрастного вещества , этот занимает более длительное время около часа, соответственно, количество процедур на этот день уменьшается. Если проводится МРТ исследование без контрастного вещества, то в среднем мы выполняем от 25 до 30 процедур в сутки.

Застрахованные пациенты за эту медуслугу не платят. Её стоимость варьируется от 13 до 50 тысяч тенге. Все зависит от количества направлений врача и сложности исследования. На выбор североказахстанцам сейчас предоставляется 4 медучреждения, где можно пройти магнитно-резонансную томогрАфию на 5 аппаратах разных поколений.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— 2 аппарата установлены на базе областной больницы, один аппарат — на базе онкологического диспансера, там частный инвестор ТОО «Zein Invest», он был запущен 27 мая текущего года. Следующий аппарат у нас на Ярослава Гашека в центре «Medical Forte» . И последний в центре «Вechet Петропавловск» на Мира, 339 В.

Самый современный аппарат МРТ из представленных на международном рынке в филиале ТОО «Zein Invest» приобрели еще в прошлом году. Тогда же компания подписала договор о государственно — частном партнёрстве с управлением здравоохранения и областным акиматом. Вместе с установкой он обошёлся товариществу в 620 млн тенге.

Виталий Комаров, директор филиала ТОО «Zein Invest»:

— Наш кабинет работает практически 24 часа в сутки. Мы работаем с 8 утра до 5 часов утра следующего дня.4:47 С понедельника по пятницу с 8 утра до 18.00 мы записываем по ОСМС, чтобы не было путаницы и неразберихи.

В день в частной клинике магнитно-резонансную томографию проходят до 25 человек. Бывает и такое, что североказахстанцы просто не приходят на диагностику в назначенное время. Тем самым создают уже не настоящую, а искусственную очередь.

Дарья Пышмынцева