Выйти на митинг хотели работники Обуховского ГОКа

Обуховский ГОК в Тайыншинском районе прославился после этой драки. Стенка на стенку, одни из учредителей компании напали на других совладельцев и работников завода. Внутренние разборки длятся вот уже 14 лет. Попытки сесть за стол переговоров ни к чему не привели.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— До сих пор процесс разбирательства между учредителями привёл к этой ситуации. Право недропользования было дано ТОО «Тиолайн» в 2006 году министерством.

В 2007 году начались судебные споры между вами.

По итогу конфликт учредителей стал основной причиной нестабильной работы комбината. Обязательства, прописанные в контракте, предприятие не выполнило.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— А именно -неисполнение финансовых обязательств, затраты на разведку, добычу, переработку, инженерные изыскания, рекультивацию. По плану — 39,6 млрд тенге, факт — 12,9 млрд тенге. Я читаю официальный документ. Не в полном объеме производятся инвестиции на недропользование (план — 21,4 млрд тенге, факт — 9,4 млрд тенге).

Из-за этого в министерстве индустрии и инфраструктурного развития приняли решение договор расторгнуть. С 13 июня у комбината уже не будет права на добычу титаноциркониевой руды. Судьба 430 работников пока неизвестна. В отчаянии они готовы были даже выйти на митинг, о чём уведомили акимат. Власти предложили разговор. На него собралось 150 работников предприятия.

Но, как выяснилось, в компетенцию областного акимата выдача разрешения на добычу полезных ископаемых не входит. Это исключительно дело ТОО «Тиолайн» и министерства индустрии и инфраструктурного развития. Сам же акимат заинтересован в работе комбината и готов помогать, уверяет Кумар Аксакалов. Главной проблемой, считает руководство предприятия, стал новый учредитель. В апреле пятеро из 6 совладельцев свои доли продали «Башкирской содовой компании».

Виктор Долгалёв, исполнительный директор ТОО «Тиолайн», Тайыншинский район:



—Они с 30-ых годов работали, добывали соль. Но накопили себе очень много отходов. С помощью циркония они могут эти отходы превратить в нормальную продукцию. И мы им очень нужны.



У «Башкирской содовой компании» сейчас 80% пакета. Оставшиеся у Виктора Долгалёва.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Я за то, чтобы предприятие работало. Давайте с министерством разбираться, насколько они правомерно.

— Вы напишите? Да или нет?

— Давайте посмотрим наши полномочия. Я буду ходатайствовать. В пределах закона.

Этого удалось достичь спустя полтора часа переговоров. Только вот юридические разбирательства могут затянуться, считают работники предприятия.

Айгерим Мукашева