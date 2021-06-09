2 млрд деревьев высадят в Казахстане за 5 лет

Трудно поверить, но однажды эти крошечные сеянцы станут густым хвойным лесом. Пока высота ростков не превышает и 3 см. А некоторые «малыши» и вовсе только начали пробиваться на свет. В теплице лесопитомника они будут, пока не подрастут до 15 см. После их ждёт важная для экологии региона миссия — восстановить леса.

Тимур Зверяченко, доцент СКУ им. М.Козыбаева:



— Направление на посадку хвойных пород. Поскольку у них и древесина ценнее и они дают кислорода в разы больше, чем наши обычные осиново-березовые леса. Здесь находится сосна. Чуть дальше у нас лиственница.



Интересен не только процесс выращивания, но и посадки. Для этих растений привезли два вагона торфяного грунта с идеальной плотностью и структурой. Засыпают в кассеты и в каждое опускают семя. В открытом грунте корневая система бы повредилась. Посаженные семена засыпают вермикулитом. Эта слюда создаёт отличный микроклимат, удерживая влагу, не перекрывая при этом доступ к воздуху. В общем, нюансов в процессе посадки много. А вообще этот лесопитомник можно сравнить с яслями для деревьев. И уход тут соответствующий, как за детьми.

Тимур Зверяченко, доцент СКУ им. М.Козыбаева:



— В условиях теплицы уход осуществлять, конечно, легче. Но тем не менее, это естественно прополка. Иногда, когда случается переувлажнение, зарастание мхом. Такие кассеты нужно подсушить и специальный режим полива для них соблюдать, чтобы мох не разрастался. Кроме того, мы в обязательном порядке поливаем их удобрениями. Стараемся использовать природные удобрения.



Препараты тоже используют натуральные. Один из них уничтожает болезнетворные грибки, другой стимулирует рост. Химию не применяют. Зато активно используют «хитрости» природы.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Возле некоторых «саженцев» можно заметить грибы. Для хвойных это настоящий подарок. Они дают растениям минеральные удобрения. А «саженцы» взамен синтезируют для грибов глюкозу. Обмен происходит через корни. Яркий пример удачного симбиоза.



Для такого взаимовыгодного сотрудничества из России заказали микоризу боровика. Её будут «бросать» в лунку с семенами хвойных. После вместе с сеянцем пробьётся белый гриб или маслёнок. Так они и будут расти в одной «песочнице». А потом пару пересадят в лес. Но до «свободного плаванья» каждый сеянец должен пройти «полосу закаливания». 15-сантиметровое растение выставляют на улицу на месяц. Только после этого посадка в лесу.

Помимо сосны и лиственницы здесь можно встретить экзотические для нашего региона растения. Это эксперименты местных специалистов. Они изучили флору схожих с нами по климату широт Канады.

Тимур Зверяченко, доцент СКУ им. М.Козыбаева:



— Представляете, у нас могут расти пеканы орехи. Они размеров как 2-3 фундука. В Канаде в нашем климате они вызревают. А вот это каштаны. Взрослый каштан может давать до полутоны орехов в год. Из них готовят качественную муку по питательным ценностям выше, чем картофель.



Также разбили пробную плантацию голубой ели, сибирского и корейского кедров, пихты и даже груши, хурмы, 10 видов ореховых, включая фундук. А пчеловоды региона попросили высадить для полосатых тружениц белую акацию. Но это всё пробники. Основная работа с соснами и лиственницами. За полгода в теплице они развиваются до 2-3 летнего уровня. В этом году здесь взрастят около 500 тысяч сеянцев. Ими «застелют» не меньше сотни гектаров. Всего же лесные хозяйства области весной высадили почти млн 900 тысяч штук сеянцев березы и сосны. Осенью леса пополнят ещё 880 тысяч. Это почти 300 га.

Айгерим Мукашева