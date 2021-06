Выставка картин прошла в Петропавловске

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Гюзель Закария — корреспондент :



-На выставке собралось много неравнодушных к искусству людей. Здесь выставлены работы молодых художников и фотографов. Юные творцы с помощью кисти пытаются донести современные проблемы. Заставляют задуматься…

Аружан Аманжол интересуется живописью с самого детства, но увлеченно занимается 4 года. У девушки уже имеются головокружительные картины. Идея этой, к примеру, зародилась около двух лет назад. Девушка считает, эта работа особа актуальна в нашей многонациональной стране.

Аружан Аманжол – художница:



-Рисовала я её, соответственно, маслом. В свою очередь, какая же все-таки идея? Я хотела затронуть идею социального неравенства, социальной дискриминации. Здесь на картине изображена девушка и тут происходит некий анализ. Скажем так, программный анализ ее внешности, ее расы, ее национальности. Здесь можно заметить, что она имеет черты разных рас: негроидной, европеоидной и азиатской. Но когда происходит процесс определения ее расы, программа как бы выдает ошибку и, таким образом, я хотела показать, что эта девушка она уникальна, как и многие из нас. Не столь важно, как ты выглядишь, какие у тебя глаза, какой цвет кожи. Самое важное — это оставаться человеком.

Около 20 работ на выставке исполнено в рамках темы «17 целей устойчивого развития ООН».

Алия Мукушева — учитель искусства НИШ :



— Это глобальные цели. Это цели, которые волнуют многих людей. Это взаимопомощь, искоренение голода, экологические проблемы, проблемы гендерного неравенства. Выставка затрагивает темы, которые актуальны, и я бы хотела, чтобы люди увидели это. И увидели, о чем думают дети.

Особый интерес экспозиция вызвала у молодого поколения. По их мнению, выставленные полотна отражают сегодняшнюю действительность.

—Мне очень понравилась эта выставка тем, что здесь показаны все проблемы современного мира и,возможно, даст что-то нынешней молодежи, поэтому надеемся, что таких выставок в дальнейшем будет еще больше.



-Мне понравилась выставка тем, что картины очень красиво нарисованы, в них заложен глубокий смысл. Они нарисованы с душой.



Выставка порадует глаз горожан еще в пятницу, поэтому каждый желающий может взглянуть на произведения искусства в фойе Dostyq Mall.

Гюзель Закария