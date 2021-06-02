ПДД для владельцев велосипедов, скутеров и электросамокатов разъяснили полицейские

Актуальным вопросом для петропавловцев остаётся передвижение велосипедистов. Часто они не соблюдают правила безопасности, двигаясь по пешеходным переходам, беспокоят и на улице Конституции Казахстана.

«У нас разрешается ездить по правому краю проезжей части, а также по пешеходному переходу, но не должны создавать помех для пешеходов. А именно отведённое место в старом, например, парке есть для этого отведенные места. А если есть такие факты, когда вам создали где-то препятствие или столкнулись, незамедлительно звоните на «102». Если у вас есть видеофиксация, то мы примем меры административного характера»

О правилах дорожного движения напомнили и тем, кто передвигается на скутерах и электросамокатах. Этими транспортными средствами можно управлять только с 16 лет.



Азамат Жамуков, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Разъяснили правила использования электросамокатов, скутеров, велосипедов, а также нанесение разметки в областном центре. Где были заданы вопросы по использованию велосипедов, а также пожелания по организации дорожного движения. Все эти пожелания были приняты на интересующие вопросы, даны исчерпывающие ответы.

Еще одной актуальной темой диалога стали изменения в организации дорожного движения в Петропавловске. Автолюбители жалуются на двойную разметку по улице. Эти изменения, говорят полицейские, приняты из-за увеличения количества транспорта за последние годы и роста аварий.



Айгерим Мукашева