Чемпионат по «қазақ күресі» прошел в Таразе

Спорт

18:58 2 Июня 2021
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В Таразе развернулась борьба за Кубок Республики Казахстан по «қазақ күресі». На соревнованиях наши соотечественники завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали.

В весовой категории до 100 килограммов победил борец профессионального спортивного клуба «Кызылжар Арландары» Мухит Турсунов. Обладателем второго места стал Меиржан Берекетов в весе 60 кг. Дилназ Асылхан также стала одним из победителей состязаний . Оступившись в финале, она завоевала серебряную медаль в весовой категории 48 кг. Отметим, что сейчас спортсмены тренируются в Алматы.

Гюзель Закария

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