Мурат Баймукашев о коррупции в полиции

С начала года в стране зарегистрированы 3 факта взяточничества, связанные с сотрудниками полиции. В прошлые годы таких фактов в правоохранительных органах было больше, показатель составлял 8-10 процентов от общего числа преступлений, в этом году он снизился до 4 процентов. В настоящее время МВД держит вопрос борьбы с коррупцией на строгом контроле. Приняты меры по повышению заработной платы работников, обеспечению жильём. На брифинге в службе центральных коммуникаций Мурат Баймукашев заявил о повышении статуса участковых путем внедрения новых технологий. Пошаговая инструкция появится у каждого полицейского страны. Алгоритмы действия участковых будут внесены в специальное мобильное приложение.

Мурат Баймукашев — председатель КАП МВД РК:

— Воедино была собрана вся правовая база. Это десятки актов с включением лучших полицейских практик. По мере совершенствования законодательства алгоритмы будут периодически обновляться. Для удобства разрабатываем сейчас специальное мобильное приложение. Оно будет загружено в рабочие планшеты участковых и их помощников.