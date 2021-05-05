В области зарегистрировали 31 укус клещами

14 детей пострадали от клещей. В текущем эпидсезоне по состоянию на 5 мая зафиксирован 31 случай укусов этими насекомыми. К счастью, энцефалитом никто не заболел. Между тем, дезинсекция уже ведется. В мае специалисты охватят 700 гектаров территории.

— Я сама из деревни. Клещей очень много. Бывает, что и в домах находим, выбрасываем. Ну а что делать?

— Мы живем рядом с лесом. Падают прямо с листьев. Ну мы защищаемся как можем, пользуемся спреями, надеваем кепки, носки.



Так что тем, кто собирается на природу, стоит тщательно подумать о выборе одежды. Сейчас эти насекомые особенно активны. Чтобы клещ не пробрался к коже, лучше надевать плотно прилегающие к телу вещи, желательно светлых тонов, так будет проще заметить паразитов.

Салтанат Беккожина, главный специалист отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— На сегодня в области зарегистрирован 31 укус клещами, что на 33% ниже уровня прошлого года. Заболеваемость клещевым энцефалитом не зарегистрирована. Существует специфическая профилактика, т.е. вакцинация против клещевого энцефалита. Она проводится для лиц, работающих в природных очагах клещевого энцефалита каждые три года в конце осени.



Для уменьшения численности клещей и других кровососущих насекомых в области ежегодно проводится дезинсекция. В этом году на эти цели из эпидфонда выделили 5 млн. тенге. В мае планируют обработать 700 га. За счет республиканского бюджета охватят 360 га.

Анастасия Остертак