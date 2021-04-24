Глава региона Кумар Аксакалов провел приём граждан

Аким области Кумар Аксакалов провёл приём граждан в онлайн — формате. Через платформу «ZOOM» к главе региона обратились 3 североказахстанца. Одних волновал квартирный вопрос, других — создание бизнес-проектов.

Получение гранта, подача электричества, рефинансирование ипотечного кредита. Каракоз Садвакасова обратилась к главе региона с тремя вопросами. По словам горожанки, сейчас она находится в сложной жизненной ситуации. Решением всех проблем считает открытие собственного дела. Надеется на помощь государства. Но пока добивается отмены погашения задолженности за электричество. По её словам, свет в квартире отключили незаконно.

Каракоз Садвакасова, жительница г.Петропавловска:

— В 2017-ом году была прекращена подача электроэнергии. Сумма не большая. Хотелось бы решить вопрос о подключении света. Я считаю, что это самоуправство.

Подробно разъяснил ситуацию генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт» Магауия Сагандыков. Говорит, по документам энергетики поступили по букве закона. Дело в том, что потребитель не выплачивал долг с 2012 года. В квитанции под графой «электричество» накопилось 174 тысячи тенге.

Магауия Сагандыков, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Ежемесячно проходят судебные процессы. Суд выносит решения в пользу «Севказэнергосбыт». Неоднократно предоставляли потребителю гарантийные письма, но они не были исполнены. Наши действия суд признал правомерными.

Кумар Аксакалов пообещал разобраться в вопросе и отметил, если нарушения со стороны монополиста имели место быть, то решение судов необходимо опротестовать. Дал ответ аким области и по первой инициативе Каракоз Садвакасовой, касающейся открытия бизнеса.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В июне- июле Вам нужно подать документы. Тем временем, Вы должны помнить о юридической ответственности, когда получите средства.

Качественное и доступное жилье. Обратилась к Кумару Аксакалову и Молдир Иманбетова. Горожанка в числе тех, кто мечтает получить квартиру в 18- этажном доме в «Жас Оркене». В мае 2020-го она встала в очередь по госпрограмме «Бақытты отбасы». Беспокоится, что в этом году заветная квартира ей может не достаться.

Молдир Иманбетова, жительница г.Петропавловска:

— В октябре прошлого года нам сказали, что квартиры будут сдаваться по программе «Бақытты отбасы». В итоге по «Шаныраку» сдают квартиры. В июне вновь начнут сдавать по госпрограмме «Бақытты отбасы», но квартир нет.



Алмас Жапабаев, руководитель СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Мы отдали 8 квартир по «Бақытты отбасы» в 18 этажке. Это был прошлогодний лимит. Деньги лимитированы, источник их финансирования- республиканский бюджет. 4.34 Сегодня идёт старт программы. Сейчас получаем заявки до конца мая. Отбираем 300 человек. На нашу область выделили 1,5 миллиарда тенге. Если в этот момент будут вводиться новые дома, то квартиры сдаваться будут по программе «Бақытты отбасы» и «Шанырак».



В очереди на жильё по госпрограммам стоят 20 700 североказахстанцев. Как заверил Алмас Жапабаев, жилья хватит всем. Ведь в этом году только в областном центре возведут 1833 квартиры. Всего на онлайн-приём к акиму области записались трое североказахстанцев.

Абай Альжанов