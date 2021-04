С начала года в СК профинансировано почти 60 проектов в сфере услуг

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пилочки, лаки и блестки. Вооружившись маникюрными инструментами, Наталья Маметова приступила к работе. О своем бизнесе женщина мечтала давно. Годы стремлений, упорства и теперь былое хобби стало делом всей ее жизни. Так в марте 2021 Наталья открыла салон красоты.

Наталья Маметова, директор ИП «Маметов А.Т.», Тайыншинский район:

— Вообще до этого я работал в ЦОНе 4 года, но маникюр был мои хобби. Затем у нас родилась доченька, и как бы мое хобби не стояло на месте, затем это переросло в работу.

Воплотить мечту в реальность ей помог супруг Алибек Маметов. Он прошел обучение по программе «Жас кәсіпкер». В прошлом году семья Маметовых взяла кредит на сумму 5 млн тенге. На эти деньги они сделали небольшой ремонт салона, приобрели мебель и все необходимое оборудование.

Наталья Маметова, директор ИП «Маметов А.Т.», Тайыншинский район:

— Мы создали дополнительно 4 рабочих места. Я сама являюсь мастером маникюра. Затем у нас еще два мастера тоже по маникюру. Еще есть мастер по наращиванию ресниц, макияжу, бровки. Мастера у нас хорошие, все проходят постоянно обучение, повышают вою квалификацию. Мне не стыдно ни за одного из них. За каждого могу поручиться.

Магазины, кафе, салоны… Сейчас сферы услуг пользуются популярностью. Только в прошлом году в регионе фонд финансовой поддержки сельского хозяйства профинансировал порядка 330 проектов на общую сумму 1,8 млрд тенге. На данный момент в 2021 одобрено 57 проектов на сумму более 350 млн тенге.

