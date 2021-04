Коррупционный скандал в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Полицейские вымогают деньги». С такой формулировкой в антикоррупционную службу региона обратился североказахстанец.

Чтобы его не привлекли к административной ответственности, водитель должен был передать 300 тысяч тенге двум сотрудникам батальона патрульной полиции при городском управлении. Но нарушать закон, хоть и по «просьбе» полицейских, мужчина не стал. Сейчас идёт досудебное расследование. Разбираются и в коррупционном скандале центра занятости Петропавловска. Должностное лицо подозревается в систематическом получении взяток. Дело в том, что на балансе центра находится жильё, которое по госпрограмме дают в аренду нуждающимся на 5 лет. А именно работающей молодёжи в возрасте до 29. Но сотрудник центра занятости видимо решил, что льготной аренды достойны и другие, а конкретно те, кто заплатит. Искать таковых и получать от них деньги помогали доверенные лица. Иначе говоря, пособники. Сколько всего фигурантов и квартир в антикоррупционной службе не сообщают в интересах следствия.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Суммы взяток варьировались от 550 тыс. до 800 тыс. тенге в зависимости от квадратуры выделяемого жилья. В отношении должностного лица и его пособников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. В отношении должностного лица возбуждено дело по статье 336 «Получение взятки» и соответственно «Дача взятки» в отношении тех, кто давал. Санкция предусматривает лишение свободы до 7 лет либо альтернативная мера наказания в виде штрафа.

Айгерим Мукашева