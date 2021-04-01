За 6 дней полицейские СК поймали 32 пьяных водителей

Новости МТРК

21:12 1 Апреля 2021

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За 6 дней полицейские поймали 32 нетрезвых водителей. Стражи порядка подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель — преступник».

Один из последних фактов зарегистрировали 31 марта. За рулем автомобиля находился 21-летний петропавловец. Его легковушку патрульные полицейские остановили для проверки и, как оказалось, не зря. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Он утверждал, что ему срочно потребовались деньги, которые он хотел снять в ближайшем банкомате. Поездка в нетрезвом виде нарушителю может обернуться административным арестом или лишением прав на 7 лет.

Азамат Жамуков — старший инспектор Управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Всего в период операции на дорогах области было задействовано 146 автопатрулей. Главная цель — это не выявление максимального количества нарушений, и профилактика и обеспечение безопасности дорожного движения для всех участников, тем более наступил весенний период, а также начали работать учебные заведения.

Жанель Бисенбаева

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