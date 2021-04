YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Снова за парты! С 1 апреля у североказахстанских школьников привычный онлайн формат заменился школьными стенами. Но с условием — количество детей в одном классе не должно превышать 25 человек.

В этом учебном году шестиклассники впервые услышали школьный звонок. Этого дня они ждали долго… Поэтому сегодня ребята с радостью собрали свои портфели и вернулись в родные стены учебного заведения. Ученики признаются, к онлайн — формату хоть и привыкли, но живое общение он никогда не заменит.

— Мы встретились с одноклассниками, очень рада. Сейчас у нас идет урок информатики. Очень счастлива, потому что мы встречаемся, общаемся и прям душе приятно.

— На самом деле я рад, что мы вернулись в школу. Так как в школе учиться и общаться интереснее.

Меры безопасности в заключительной четверти прежде всего. О них не забывают. Кабинеты проветриваются и кварцуются каждые полтора часа. Масочный режим, измерение температуры и обработка рук антисептиком — уже норма.

Айнагуль Кабдулина, учитель русского языка и литературы гимназии-интерната для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова:

— Сегодня у нас в школе очень радостный день. Этого дня очень долго ждали и учащиеся, и учителя, и родители. Буквально это был праздничный день. Сегодня все с утра вдохновленные, радостные пришли в школу. С огромной радостью учителя встречали на пороге школы своих детей.



На данный момент в образовательном учреждении имени Абу Досмухамбетова в традиционном формате обучаются 480 школьников.

Анастасия Остертак