Первое заседание Комиссии по земельной реформе прошло в РК

Первое заседание Комиссии по земельной реформе прошло в минсельхозе страны. Сообщает штаб комиссии по земельной реформе.

Председатель комиссии Ералы Тугжанов подчеркнул, что 25 февраля этого года Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял окончательное политическое решение о полном запрете передачи сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, а ещё лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, супругам иностранцев и лицам без гражданства. Скоро в Казахстане будет принят соответствующий закон. Таким образом, с повестки дня снят самый важный вопрос, который в 2016 году попал под действие моратория. На заседании Комиссии по земельной реформе присутствовали 30 человек. Еще 44 — подключились через видеоконференцсвязь. Звучали предложения предоставить преимущественное право продления аренды для добросовестных землепользователей. Кроме того, собравшиеся высказывали идеи по передаче сельхозземли казахстанцам в частную собственность, но на определенных условиях. Стоит отметить, что остальные члены комиссии имеют возможность высказать свое мнение на следующем заседании, которое состоится 3 апреля.

Айгерим Мукашева