Архивисты обнародовали более 7 тысяч имён жертв политических репрессий

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Полностью реабилитировать жертв политических репрессий. Такую задачу поставил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании комиссии в мае прошлого года. Эту тему связывают с вопросом суверенитета и восстановлением исторической справедливости. Работа по увековечиванию памяти участников тех событий идёт и в СК государственном архиве.

В серых запылённых папках собраны личные дела репрессированных. С некоторыми из этих имён так или иначе связаны шпионаж, контрреволюционная деятельность, инакомыслие и даже убийства. Однако, осуждены ли они справедливо, неизвестно. Ответ на этот животрепещущий вопрос пытаются найти архивисты всей страны.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:



— Республиканская комиссия разработала методологию выявления «нереабилитированных». Согласно этого документа мы знаем, какие документы нужно смотреть и по запросам республиканского офиса, по памяткам мы проводим эту работу.

От участников тех событий остались только эти папки: их имена, фамилии, а рядом и номер уголовного дела. Здесь хранятся десятки тысяч подобных документов. Отличаются они только наименованием статей, за которых лишали свободы осуждённых и приговаривали к расстрелу. Архивист Назерке Рамазанова занимается изучением на то время самой наказуемой- 58-ой.

Назерке Рамазанова — архивист Северо-Казахстанского государственного архива:



— Миллионы граждан СССР, в том числе и Казахстана, пострадали и были репрессированы по 58 статье. Сюда входят — шпионаж, измена Родине, призыв к свержению Советской власти, вооруженное восстание, за что виновный подлежал расстрелу. У нас есть база, в которую мы вписываем имена виновных по данной статье. Помимо инициалов мы ищем более подробную информацию, то есть в каком году родился, где, в каком году репрессировали, где отбывал срок и тд.



Эти данные нужны тысячам людей для того, чтобы найти сведения о судьбах родственников. Интересуются ими учёные, историки, журналисты, чтобы восстановить историческую справедливость того времени. В нашем регионе реабилитацию репрессированных начали еще в 90-ые годы. С того времени архивисты обнародовали более 7 тысяч имен североказахстанских осуждённых.

Жанель Бисенбаева