В стране вводится новый вид административного судопроизводства

Правоохранительные органы

21:46 18 Марта 2021

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В законную силу Кодекс, вступит с 1 июля 2021 года. Введение административной юстиции предусматривает особый порядок рассмотрения дел. Такой вид судебной деятельности в Казахстане внедряется впервые, он будет контролировать сферу государственного управления и рассматривать исключительно публичные правовые споры, то есть споры между гражданами с одной стороны и государством -с другой. Сейчас это делается в рамках гражданского судопроизводства. Данный Кодекс, говорят специалисты, полностью исключит неравенство между участниками процесса, а еще выведет деятельность органов государственного управления на новый качественный уровень, ведь новые правила будут дисциплинировать их и создавать условия для надлежащего выполнения своих функциональных обязанностей.

Гульзия Едрисова, судья Северо-Казахстанского областного суда:

— Новый Кодекс построен таким образом, чтобы суды занимали активную роль, чтобы помогать гражданам спорить с государством, прежде всего, помогать гражданину правильно формулировать исковые требования. Делать предварительное мнение по тому или ному предположению, самостоятельно запрашивать доказательства, что при обычном суде не имеют право.

 

 

 

Анжелика Сычёва

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