КСК приступили к уборке снега с крыш жилых домов и зданий

Снежные глыбы, сосульки, наледи на крышах жилых домов представляют большую опасность для пешеходов. Чтобы не допустить несчастных случаев, снег с кровли нужно вовремя очищать. Этим сейчас активно занимаются в кооперативах собственников квартир. Председатели нанимают бригаду и полностью контролируют весь процесс.

Снежные шапки заметны на крышах чуть ли не каждой многоэтажки. С оттепелью и колебанием температуры начнут появляться сосульки, которые представляют серьезную опасность. Весной за своевременную уборку наледи и снега с крыш домов отвечают председатели КСК. В кооперативе «ПК Удача-2» 9 многоэтажек. Это пятый дом, где ведутся работы. Председатель Вячеслав Самойлов нанял бригаду. Услуга обойдется жильцам в 30 тысяч тенге. Цена варьируется в зависимости от количества подъездов.

Вячеслав Самойлов, председатель КСК «ПК Удача-2»:

— В противном случае все это грозит образованием наледей, огромных сосулек и подтоплением жителей 5-х этажей. Поскольку талая вода при забитых желобах… Ей попросту будет некуда уходить и она пойдет как вниз вдоль внешней стены образуя огромные сосульки так и по профлист , либо шифер.



Оставшиеся 4 дома подготовят к весне через несколько дней. Убирают снег с крыш домов и в КСК «Рахат үй». Председатель Юлия Андроненко считает, что эти работы откладывать на потом ни в коем случае нельзя.

Юлия Андроненко, председатель КСК «Рахат үй»:



— В этом году ужасные условия такие, и дворникам очень большая работа досталась. С козырьков снимаем, с крыши лишний снег снимаем. Но, во дворах мы снег пока чистить не будем. Потому, что еще морозы, когда потеплеет, тогда легче его будет убрать.



По прогнозам синоптиков, потепление ожидается к концу этой недели. В городском акимате напоминают жителям о необходимости уборки снега с крыш домов. Тех, кто недобросовестно подойдёт к своим обязанностям, оштрафуют.

Анастасия Остертак