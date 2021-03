YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В рамках празднования Наурыз мейрамы 17 марта — «День истории». Работники музейного комплекса » Резиденция Абылай хана » пригласили учащихся общеобразовательных школ и подготовили развлекательный квест.

310-летие Абылай хана, 155-летие Алихана Бокейханова, 30-летие Независимости РК. В игровой форме детям рассказали о юбилейных датах этого года. В каждом зале музея для ребят подготовили национальные игры и различные конкурсы с обычаями и традициями казахского народа. Юных гостей также ждали символичные подарки и шашу. В таком интересном историческом квесте может принять участие любой желающий.

Алиаскар Набиев — экскурсовод музейного комплекса » Резиденция Абылай хана »

— Есть национальная игра, например, Тенге тастау, дети делятся на 2 команды и бросают монеты. Мы также знакомим с приготовлением такого национального блюда, как Наурыз қоже. Дети собирают ингредиенты. Соответственно, мы их запутываем. Зато дети путем игры лучше будут знать все аспекты.

Анастасия Остертак