За два дня акции «Безнадзорник» в ЛОВД доставили 5 несовершеннолетних

С 15 по 17 марта линейные полицейские на станции Петропавловск проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорник».

В рамках которого они посещают школы, где рассказывают учащимся о правилах безопасности в период каникул на вокзале и железнодорожных путях. За два дня акции в линейный отдел полиции стражи порядка доставили пятерых детей. Среди них есть факт нахождения несовершеннолетнего в ночное время без законного представителя. В онтошении родителя составлен административный протокол.



Улжан Жоракулова — старший инспектор ювенальной полиции ЛОП на станции Петропавловск:



— На участке линейного отдела полиции на станции Петропавловск проводится ОПМ. Такие, как «Безнадзорник», «Правопорядок», «Кару», «Транзит» по линии с наркобизнесом. У нас идет беседа с населением. Начиная со школы, так как дети являются подрастающим поколением. Мы прививаем их к образованию, разъясняем правила безопасности в общественных местах и на ж/д путях. В связи с этим прошу родителей уделять большое внимание детям, чтобы не было плачевных ситуаций.

Алишер Ашимов