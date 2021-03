После весеннего призыва 480 североказахстанцев отправятся служить Родине

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

495 во время весеннего призыва и больше 500 после осеннего. Столько защитников Родины призвали на службу от СКО в прошлом году. Запланированный наряд выполнили на отлично. В 2020-м регион похвалили на коллегии министерства обороны. Заданную планку опускать никак нельзя.

Талгат Аликулов, начальник департамента по делам обороны по СКО:

— На сегодняшний день мы комплектуем пограничную службу. Комплектование и отправка будут проходить в период с 13 марта по 19 марта. Соберем 2 воинские команды. В вооруженные силы с 27 марта по 25 мая текущего года. Сформировать должны 6 команд. И национальная гвардия в период с 19 мая по 24 июня текущего года. Всего планируется 7 отправить команд.

-На 1 марта 2021 г. на воинском учете в местных органах управления СКО состоит свыше 14 тыс человек.

— Из них не подлежит призывному воинскому учету чуть больше 13 тыс.

— Отсрочка есть у 6,5 тыс. североказахстанцев, освобождены от призыва 2395 жителей региона.

Подлежат призыву на воинскую службу на севере страны 1070 человек. После весеннего призыва, служить Родине, отправятся 480 североказахстанцев.

Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Весенний призыв в сравнении с осенним, всегда проходит сложнее. Это связано с академическим годом, когда большинство выпускников учебных заведений завершают обучение в летний период. Поэтому управлению образования необходимо рассмотреть возможность досрочной сдачи выпускных экзаменов студентами учебных заведений нашей области, которые годны для призыва.

Годны, но в армию не хотят. У многих она просто не вписывается в планы. По месту прописки ребят часто не находят. Но скрываться от военкомата до бесконечности все равно не получится.



Иван Турков, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— На уровне областного центра работают участковые инспектора с КСК. Я думаю, что эта работа будет продолжатся и будет выполнена. Также нам зачастую приходится отправлять на дополнительное обследование призывников, чтобы не допустить нездоровых парней в армию. В данном случае нам всегда помогают проводить ускоренно исследования наши больницы.

Проверять будущих защитников Отечества нужно очень тщательно, чтобы на службу отправлялись только здоровые ребята с устойчивой психикой, отметил глава региона. А еще поручил председателям призывных комиссий внимательно следить за документами призывников. Оформляться они должны в срок, а не в последний момент. Из новшеств этого года — увеличение количества ПЦР исследований. Призывники сдадут тест на COVID-19 до отправки в воинские части страны, а затем снова уже в них. После, их отправят на двухнедельный карантин.

Дарья Пышмынцева